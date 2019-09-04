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Ümit Kıvanç Kıbrıslı Okurlarla Buluşuyor

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Işık Kitabevi tarafından otuz ikinci kez düzenlenen kitap fuarında bu yıl Türkiye’nin önemli gazeteci yazarlar ve belgeselcilerinden, Ümit Kıvanç’yı ağırlıyor.

04 Eylül 2019 Çarşamba 12:45
Ümit Kıvanç Kıbrıslı Okurlarla Buluşuyor

Birlikten yapılan açıklamaya göre, yarın Kızılbaş Kilisesi, Gençlik Merkezi’nde yapılacak panel saat 20.30 da başlayacak moderatörlüğünü ise Yenidüzen gazetesi köşe yazarı, akademisyen, Sinan Dirlik gerçekleştirecek.

Panel ‘O meslek bunalımda, hakikat arayışına devam’ ismi ile günümüzde gazetecilik mesleğinin yüzleştiği tehlikeleri yerele hapsolmayan küresel bir perspektifle ele almayı hedefliyor.

Kuzey Kıbrıs’ta çok sevilen, tanınan gazeteci, sunucu Halit Kıvanç’ın oğlu olarak İstanbul’da dünyaya gelen Ümit Kıvanç bir anlamda babasının izinden giderek, İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Gazetecilik mesleğine haftalık yayınlanan Birikim dergisinde başladı. Zaman içinde Cumhuriyet, Milliyet, Radikal, Taraf gazetelerinde editörlük ve haber müdürlüğü yaptı, köşe yazıları yazdı.

Gazetecilik mesleği ile birlikte çok iyi bir araştırmacı olan Kıvanç, İletişim Yayınlarından çıkan pek çok analiz ve inceleme kitabı kaleme aldı. Güçlü bir edebi dile de sahip olan Kıvanç’ın ayrıca dört tane romanı ve çeşitli belgeselleri de bulunmaktadır. Özellikle Ahmet Kaya ve Kazım Koyuncu belgeselleri Türkiye’de büyük ses getirdi.

Son olarak kaleme aldığı “O Meslek Bunalımda” isimli kitabıyla dünyada ve Türkiye’de gazetecilik mesleğini analiz ederek, önemli çıkarımlarda bulundu. Kıvanç halen Birikim dergisinde ve Gazete Duvarda yazıyor, belgesel yapmaya devam ediyor.

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