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“Uzay Şairi” Osman Türkay törenle anıldı

 “Uzay Şairi” olarak bilinen Osman Türkay, ölümünün 17’nci yıldönümünde Ozanköy’de törenle anıldı...

23 Ocak 2018 Salı 16:37
“Uzay Şairi” Osman Türkay törenle anıldı
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 “Uzay Şairi” olarak bilinen Osman Türkay, ölümünün 17’nci yıldönümünde Ozanköy’de törenle anıldı.

Osman Türkay Anaokulu Müdürü Pembe Ağaoğlu, yaptığı konuşmada, uzun yıllar İngiltere’de yaşayan Türkay’ın,  pek çok şiir ve kitabının bulunduğunu, bazı kitaplarının yabancı dillere çevrildiğini, dünya  edebiyatında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Osman Türkay’ın eserlerinde doğa, insan sevgisi ve vatan özlemine dikkat çektiğini kaydeden Ağaoğlu, “(Türkay) 2000 yılında ilk kez bir Türk Şair olarak Milenium Ödülüne layık görülmüş ve ülkemizi temsil etmiştir. Bunun yanında iki kez Nobel ödülüne aday gösterilmiştir. Türk ve Dünya Edebiyatının Büyük Üstadı yaşamının son yıllarını doğduğu topraklar Gazafana da geçirmek üzere ülkesine dönmüş fakat yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı 2001 yılında hayata veda etmiştir” dedi.

Osman Türkay ismini “onur ve gururla” taşıdıklarını kaydeden Ağaoğlu, “Onun gibi İleri görüşlü, Doğa ve vatan sevgisi olan çocuklar yetiştirmekten asla vazgeçmedik, vazgeçmeyiz” diye konuştu.

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