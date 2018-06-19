Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94432
ALTIN
194.493
DOLAR
4.7482
STERLİN
6.2528
EURO
5.4862
Kilo vermenin sırrı köpeklerde olabilir
Köpek sahipleri kilo veriyor
Hızla alınıp verilen kilo kolları sarkıtıyor
Hızla alınıp verilen kilolara dikkat!
7 adımda horlamayı durdurun
7 adımda horlamayı durdurun
Karanlıkta uyumak zihni temizliyor
Karanlıkta uyumak zihni temizliyor
Masa başında çalışan milyonlarca kişi için kötü haber!
Masa başı çalışanlara kötü haber!
banner34

V. Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikaye Yarışması KKTC'de

KIBATEK Vakfı ve KITEDtarafından yapılan yazılı açıklamaya göre konunun serbest olduğu öykü yazma yarışmasına KKTC vatandaşları 31 Ağustos’a kadar katılabilecek

19 Haziran 2018 Salı 16:23
V. Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikaye Yarışması KKTC'de

V. Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikâye Yarışması, 28 diğer ülke yanında KKTC’de de, KIBATEK Vakfı, Turnalar Dergisi ve Kıbrıs Türk Edebiyatı Ve Edebiyatçıları Derneği (KITED) ortak organizasyonu ile yapılacak.

KIBATEK Vakfı ve KITEDtarafından yapılan yazılı açıklamaya göre konunun serbest olduğu öykü yazma yarışmasına KKTC vatandaşları 31 Ağustos’a kadar katılabilecek.

Ödül kazanan eserlerin her türlü hakkı Avrasya Yazarlar Birliği’ne ait olacak.

Yarışmanın KKTC ayağında birinci gelene 2.500 TL, ikinciye 1.500 TL ve üçüncüye 1.000 TL‘lik ödül verilecek.

banner39
Yarışmada KKTC birincisi olacak eser, uluslararası yarışmada KKTC’yi temsil edecek. Ankara’da yapılacak olan Uluslararası yarışmanın değerlendirmesi Kasım’da; 

Uluslararası Ödül Töreni ise  Aralık’ta gerçekleştirilecek. 

Uluslararası yarışmada birinci gelene 20.000 TL, ikinci gelene 15.000 TL, üçüncü gelene 10.000 TL, mansiyon alana ise  5.000 TL ödül verilecek. 

Yarışmaya posta ve e-postayla katılmak mümkün.

Yarışmaya katılmak isteyenler, katılım koşullarını kibatekvakfi@gmail.com adresinden; KIBATEK – KITED yarışma linki: https://www.facebook.com/events/1832379337070259/ veya duyuru sayfası: https://www.facebook.com/kibatekkited/ sayfalarından ve 0542 852 7815 numaralı telefondan elde edebilecek.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Tefkros Anthias – Thodosis Pieridis Kültürel Katkı Ödülü" LBT'ye
“Tefkros Anthias – Thodosis Pieridis Kültürel Katkı Ödülü" LBT'ye
“Çi - Yaşam Enerjisi” Tanıtımı Perşembe günü Art Rooms’da yapılacak
“Çi - Yaşam Enerjisi” Tanıtımı Perşembe günü Art Rooms’da yapılacak
Bellapais Müzik Festivali sona eriyor
Bellapais Müzik Festivali sona eriyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim