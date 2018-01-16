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Van Gogh'un bir eseri daha ortaya çıktı

Paris'teki Montmartre tepesindeki bir taş ocağının resmedildiği, 2013'ten bu yana incelenen eserin, Hollandalı ünlü ressam Vincent van Gogh'a ait olduğu doğrulandı.

16 Ocak 2018 Salı 22:40
Van Gogh'un bir eseri daha ortaya çıktı
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Paris'teki Montmartre tepesindeki bir taş ocağının resmedildiği, 2013'ten bu yana incelenen eserin, Hollandalı ünlü ressam Vincent van Gogh'a ait olduğu doğrulandı. 

Van Vlissingen Sanat Vakfı tarafından yapılan yazılı açıklamada, van Gogh'a ait olduğu düşünülen, 2013'te bulunan, Paris'in Montmartre tepesindeki taş ocağının resmedildiği eserin, uzmanlar tarafından yapılan geniş çaplı araştırmasının tamamlandığı belirtildi. 

Araştırma sonucunda tablonun ünlü ressama ait olduğunun belirlendiği kaydedilen açıklamada, van Gogh'un, eseri, 1886'da Belçika'nın Antwerpen kentinde akademi eğitimi alırken çizdiği ifade edildi.

Öte yandan, Montmartre tepesinin resmedildiği başka isimsiz bir eserin de aynı teknikle çizildiği ve onun da van Gogh'a ait olduğunun tespit edildiği bildirildi. 

Söz konusu eserler, bugünden itibaren 6 Mayıs 2018'e kadar Singer Müzesi'nde sergilenecek. 

Georgina Vermeer tarafından 1917'de satın alınan eser, 2013 yılında torunu tarafından kalan miraslar arasında bulunmuştu. Eser, Paris'te ünlü sanat danışmanı Fred Leeman'ın verdiği konferans sırasında uzmanların ilgisine sunulmuştu. Uzmanlar o tarihten bu yana tablonun van Gogh'un eseri olup olmadığını araştırıyordu.

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