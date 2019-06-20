Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha! Büyük bir sorunu çözecek
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha!...
Dünyanın en büyük uçağı satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
Dünyanın en büyük uçağı satışa...
Stranger Things şimdi de oyun olarak karşımıza çıkıyor
Stranger Things oyun olarak karşımıza...
PUBG Mobile için yepyeni güncelleme: Ölüm maçı geliyor
PUBG Mobile için yepyeni güncelleme
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel yol: Belediye değil, yayalar yaptı
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel...

Van Gogh'un silahı 162 bin 500 euroya satıldı

Hollandalı ünlü ressam Vincent Van Gogh’un kendini öldürdüğü düşünülen silah, açık artırmayla 162 bin 500 euroya alıcı buldu.

20 Haziran 2019 Perşembe 11:32
Van Gogh'un silahı 162 bin 500 euroya satıldı

Fransa’nın başkenti Paris'teki Drouot Müzayede Evi'nde, Hollandalı ressam Vincent Van Gogh’un kendini öldürdüğü düşünülen silah açık artırmayla satışa sunuldu.

Paslanmış ve kullanılamaz durumda olan silah 162 bin 500 euroya satıldı. İsmi belirtilmeyen ve özel bir koleksiyoncunun satın aldığı 7 mm’lik bir cep pistolu olan silah, 1960’lı yıllarda, Van Gogh’un kendini öldürdüğü Fransız kasabası Auvers-sur-Oise yakınlarında tarlada bulunmuştu.

Sanat tarihinin önemli silahı, Van Gogh Müzesi’nde sergilenmişti. Van Gogh’un silahı bir hancıdan ödünç aldığı ve bu silahla intihar ettiği belirtiliyor.

Diğer bir ölüm senaryosu ise iki çocuğun silahla oynarken, kaza sonucu ateş almasıyla Van Gogh'un yaralandığı ve daha sonra öldüğü. Vincent Van Gogh, 29 Temmuz 1890’da hayata veda etti. 

banner22
Anahtar Kelimeler:
VANGOGHSİLAHISatıldıHaberKıbrısEuro
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs Sanat Derneği’nden yaz konserleri
Kıbrıs Sanat Derneği’nden yaz konserleri
Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali devam ediyor
Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali devam ediyor
Tuzla Panayırı başladı
Tuzla Panayırı başladı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim