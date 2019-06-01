Vedia Okutan Gaydeler’in 50 parçadan oluşan sergisi Erhürman tarafından açıldı

Seramik Sanatçısı ve Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi Vedia Okutan Gaydeler’in 50 parçadan oluşan ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu’na eklenecek olan “‘Eşyanın Ruhu’ Yekpare Geniş Bir An” adlı kişisel seramik sergisi, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman tarafından açıldı.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda yer alan serginin açılışına, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve eşi, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat Günsel, Rektör, Prof. Dr. Ümit Hassan, rektör yardımcıları, dekanlar, enstitü müdürleri ile misafirler katıldı.

Serginin açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan ile CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman birer konuşma yaptı.

“SERAMİK SANATININ ÜSTÜN ÖRNEKLERİ SERGİLENİYOR…”

Serginin açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, “Eşyanın Ruhu” Yekpare Geniş Bir An adlı serginin teori ve pratik ile üretilen eserlerin oluştuğu seramik sanatının üstün örnekleri ile taçlanacak bir sergi olduğunu söyledi.

Hassan, yoğun sanat faaliyetlerinin Günsel ailesinin azim ve kararlılığı ile gerçekleştiğini dünü bugüne ve özellikle bugünü yarınlara bağlama ilkesinin Günsel ailesinin temel felsefesi olduğunu söyledi. Hassan, “Her tür estetik üretimleri sergileme, koruma abidesi şeklini alacak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi istikbal demektir” dedi.

CTP GENEL BAŞKANI ERHÜRMAN: “YARATTIKLARIMIZLA, ÜRETTİKLERİMİZLE BU TOPRAKLARDA VAR OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ…”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da,Vedia Okuyan Gaydeler’in farklı ülkelerde göğüslerini kabartan sanatçılardan biri olduğunu ifade ederek, “Kıbrıs Türk halkı hem biraz zamanın içinde hem biraz zamanın dışında. Kıbrıs Türk halkı Ahmet Hamdi gibi söylerseniz ne zamanın içinde ne zamanın dışında. Yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında macerasına devam ediyor. Ama bu macera sanatla, yetkin sanatçılarla devam edeceğine göre bu yolculuk güçlü demektir ve rüyası eşyaya sinecek. Biz de o eşyalarla yarattıklarımızla, ürettiklerimizle bu topraklarda var olmaya devam edeceğiz demektir. Yürekten Yakın Doğu Üniversitesini ve Vedia Okutan’ı kutluyorum” dedi.

EL BİRUNİ ÖDÜLÜ TAKDİM EDİLDİ…

Konuşmaların ardından CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat Günsel tarafından Vedia Okutan Gaydeler’e Kıbrıs Modern Sanat müzesi tarafından usta sanatçılara verilmesi kararlaştırılan Alasya Ödülleri kapsamında “El Biruni” ödülü takdim edildi. Kırgız heykeltıraş Iskan Abdaliev’in sanatçı adına yapmış olduğu heykelin açılışı da gerçekleştirildi.

“ÇAMURA YAŞANTIMA YÖNE VEREN YAŞANTILARI ANLATMAYA ÇALIŞTIM…”

Ödül takdimi sonrası duygularını aktaran Seramik Sanatçısı Vedia Okutan Gaydeler ise, bir yanımızla eskiyi bırakıp ondan kurtulup yeniye sahip olmayı isterken bir yanımızla da eskiye sıkı sıkıya bağlanmışlığımızdan vazgeçemediğimizi ifade ederek sahip olduğumuz demode olan şeyin öznelleşmiş sanat eseri gibi biricikleşen bir hal aldığını söyledi.

“Üretildiği dönemde modern teknolojinin ürünü olan aynısından binlerce üretilmiş eski bir kullanım nesnesinin üstünden onlarca yıl geçtikten sonra sadece bir nesne olmaktan çıktığını ve üzerindeki çizikleri, kiri, çatlağı, kırığı, pasıyla, çağrıştırdığı anılarla yepyeni bir anlam kazanır” diyen Gaydeler, serginin alt temasının adı olan “Yekpare Geniş Bir An”nın Ahmet Hamdi Tanpınar’ın dizelerinden seçildiğini belirtti.

ESERLER İNCELENDİ…

Ödül takdiminin ardından sergi kurdelesi kesilerek, sergi gezildi.“‘Eşyanın Ruhu’ Yekpare Geniş Bir An” Sergisi, 15 Haziran 2019 tarihine kadar 08.00-17.00 saatleri arasında Yakın Doğu Hastanesi Sergi Salonu’nda ziyarete açık olacak.