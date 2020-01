"Yangın Yerinde Kabare” oyunu prömiyerini yaptı

Toplumsal, siyasal ve kültürel yaşamdaki yozlaşmayı, kirlenmeyi mizahın etkileyici ve iğneleyici dili ile yansıtan “Yangın Yerinde Kabare” oyunu Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Barış Salonu’nda prömiyerini yaptı.

KTAMS’tan yapılan açıklamaya göre dün 20.00’de yapılan oyunun prömiyerinde salon tamamen doldu.

“Yangın Yerinde Kabare” oyununda Özgür Oktay, Döndü Özata, Melek Erdil, Melihat Melis Günalp, Barış Refikoğlu, Erol Refikoğlu, Işın Cem, Umut Ersoy, Irmak Refikoğlu ve Yaşar Ersoy rol alıyor.

Altı kısa bölümden oluşan ve genç oyuncular Memet Baydur ile Vural Pakel’in oyunlarından, Aziz Nesin, Marcel Berguier ve Çetin Altan’ın makale ve hikayelerinden Yaşar Ersoy’un kurgulayıp oyunlaştırdığı ve yönettiği iki perdelik oyunun sonunda seyirciler sanatçıları uzun süre ayakta alkışladı.

BENGİHAN: “BÜYÜK BİR MÜCADELE ORTAYA KOYARAK BU OYUNU ÖZVERİ İLE OYNAMA CESARETİ GÖSTEREN SANATÇI ARKADAŞLARA ÇOK TEŞEKKÜRLER”

Oyun sonrasında konuşma yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan “Düşünce ve ifade özgürlüğüne inanan ve savunan ve yasaklanmasına rağmen büyük bir mücadele ortaya koyarak bu oyunu oynama cesareti gösteren sanatçı arkadaşlara çok teşekkür ederim” dedi.

Bengihan şöyle devam etti:

“Sendikaların görevi sadece üyelerinin ekonomik ve sosyal menfaatlerini savunmak değildir. Ayrıca sendikamız barış ve demokrasi kültürünün gelişmesini de sağlamayı amaçlar. Bizler Yaşar Ersoy hocamızın oyununa sahnemizi açmanın gururunu yaşıyoruz. Bu oyun ve etkinliklerin devamı da gelecektir. Bu oyunun gelirinin Kadın Sığınma Evi’ne bağışlanacak olması da çok anlamlıdır. Bu dayanışma ve iş birliği içinde olan sendikalar her türlü haksızlığa, hukuksuzluğa karşı, barış ve demokrasi mücadelesinde en önde olacağız.”

OYUN HER SALI KTAMS BARIŞ SALONU’NDA SAHNELENECEK

Oyunun müziklerini Ersen Sururi, koreografisini Melek Erdil, dekor, ışık ve yönetmen yardımcılığını Umut Ersoy yaptı. Oyunun canlı müziğini piyanosuyla Oskay Hoca icra etti. Afiş tasarımını Senih Çavuşoğlu ve Shahryar M. Alikhani yaptı. Oyunun ışık uygulamasını Hüseyin İstek, dekor uygulamasını Savaş Çiner, kostüm uygulamasını ise Tülfer Modaevi yaptı; fotoğrafları da Harun Uçar çekti.

Her salı saat 20.00’de sahnelenecek oyun biletleri 15 TL’ye KTAMS sekreterliğinden alınabilecek. Daha detaylı bilgi 2271775 ve 05338659884 numaralarından elde edilebilir.