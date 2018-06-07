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YBH’nin Uluslararası Kısa Film Yarışması ödül töreni gerçekleştirildi

Yeşil Barış Hareketi’nin geleneksel olarak her yıl düzenlediği “Uluslararası Kısa Film Yarışması’nın ödül töreni 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Bedesten’de gerçekleştirildi.

07 Haziran 2018 Perşembe 21:42
YBH’nin Uluslararası Kısa Film Yarışması ödül töreni gerçekleştirildi

Yeşil Barış Hareketi’nden  yapılan açıklamaya göre,  çeşitli ülkelerden 19 filmin katıldığı yarışmada birinciliği, yönetmenliğini Damla Köksal’ın yaptığı  Yeşil Hikaye  isimli film kazandı.

İkinciliği  Son Kale isimli filmiyle Şefika Şahin aldı, üçüncülük  de İstasyon isimli filmiyle Serdar Çotuk’un oldu. Mehmet Kanadlı’nın Yeşil Bölge filmi ise jüri özel ödülüne layık görüldü.

Dereceye girenlere ödülleri 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım,  KTEZO Başkanı Mahmut Kamber  ve  Jüri Başkanı Ertaç Hazer tarafından verildi.

Galada, Yarışmaya katılan tüm filmlerin sahnelerinden oluşan fotoğraf sergisi ve Yeşil barış Hareketi Genel Sekreteri  Doğan Sahir’in piyano resitali de yer adlı

Etkinlikte sırasıyla , Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir,  Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Profesör Dr. İbrahim Benter, Başbakan Tufan Erhürman’ın eşi  Çevre Mühendisi Nilden Bektaş Erhürman, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat konuşma yaptı.

Yeşil Barış Hareketi Başkanı Ersun Aytaç,  yarışmanın gerçekleşmesine katkılarda bulunan Kıbrıs Vakıflar İdaresi adına Genel Müdür İbrahim Benter,   yarışmaya gönüllü olarak katkıda bulunan Radyo-TV Program Yapımcısı-Yönetmen Mehmet Aykut İncirli , Oyuncu-Yönetmen Derman Atik, Yeşil Barış Hareketi temsilcisi Oyuncu-Yönetmen tiyatro sanatçısı Ertaç Hazer, Kıbrıs Vakıflar İdaresi temsilcisi Eşref Öztoprak’tan oluşan jüri üyelerine  teşekkür plaketi sundu.

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