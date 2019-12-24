YDÜ’de 3 kişisel resim sergisi daha açıldı

Türkiye’den ve Kazakistan’dan sanatçıların Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı üç kişisel sergi, Yakın Doğu Üniversitesi’nde (YDÜ) açıldı.

Türkiye’den E. Yıldız Doyran’a Kazakistan’dan Tileuzhan Batanov’a ve Muthit Murzaliyev’e ait toplam 57 eserin yer aldığı serginin açılışını Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu yaptı.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, açılışa Bakan Amcaoğlu’nun yanı sıra UBP Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz, YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel ve diğer yetkililer de katıldı.

YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için yapılan etkinliklere bin 500’e yakın sanatçının katıldığını, bugüne kadar 222 sergi açıldığını, üretilen eser sayısının 20 bini aştığını söyledi.

Kampüste faaliyet gösterecek tüm müzeler için biriken materyal sayısının 100 bine ulaştığını da ifade eden Şanlıdağ, 17-30 Aralık tarihleri arasında açılacak sergi sayısının 29 olacağını belirtti.

Öte yandan açılış töreninde sanatçılardan Murzaliyev’e “Dogdurbek Nurgaziev” ödülü, Batanov’a ve Doyran’a “Gümüş Anahtar Onur Ödülü” takdim edildi.

Sergiler, 7 Ocak 2020 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında YDÜ İletişim Fakültesi Sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek.