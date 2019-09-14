Yedidalga’da bugün Geleneksel Verigo Festivali var

İki gün sürecek 6. Geleneksel Verigo Festivali, bugün başlıyor…

Festivalin açılışına Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katılacak.

Yedidalga’da yer alacak olan festival saat 10.00’da kortej ile başlayacak.

Açılış töreni ise saat 10.30’da Yedidalga Halk Plajı – Festival alanında gerçekleştirilecek.

Yeşilirmak–Yedidalga Üreticiler Birliği onursal Başkanı Prof.Dr.Cavit Atalar, festivalin Lefke Belediyesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Yedidalga ve Yeşilırmak Muhtarlıklarının işbirliğinde düzenlendiğini kaydetti.

Atalar, festivalde Halk Dansları, Modern Danslar, konserler, Verigo gözlem ve resim yarışması, Minikler Şöleni, Sörf Gösterileri, En iyi Verigo ve ürünleri yarışmalarının da gerçekleştirileceğini belirtti.

İki günlük Festival yarın akşamı gerçekleştirilecek olan Eski Kıyafet Defilesi ile son bulacak.