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Yörükoğlu’nun, “Ekonomik Düşünce Tarihi’nde Kısa Bir Gezinti” isimli çalışması yayımlandı

Prof. Dr. Ahmet Yörükoğlu’nun, “Ekonomik Düşünce Tarihi’nde Kısa Bir Gezinti” isimli çalışması yayımlandı.

31 Ocak 2020 Cuma 13:54
Yörükoğlu’nun, “Ekonomik Düşünce Tarihi’nde Kısa Bir Gezinti” isimli çalışması yayımlandı

Kıbrıs üniversitelerinde yirmi yılı aşkın süre görev yapan Prof. Dr. Ahmet Yörükoğlu’nun, “Ekonomik Düşünce Tarihi’nde Kısa Bir Gezinti” isimli çalışması yayımlandı.

Alaşiya Yayınları tarafından kitaplaştırılan çalışmada, ekonomik doktrinler tarihi, anlaşılır ve kısa bir özet şeklinde kaleme alınarak okurlara sunuldu.

4 bölümden oluşan 173 sayfalık kitap, başta ekonomi öğrencileri olmak üzere ekonomiye ilgi duyan herkesin yararlanabileceği bir sadelikte hazırlandı.

Prof. Dr. Yörükoğlu’nun kaleme aldığı kitap, 18. yüzyıl sonlarında ekonominin bir disiplin olarak nasıl ortaya çıktığını anlatıyor.

Son Güncelleme: 31.01.2020 13:56
Anahtar Kelimeler:
GündemKıbrısHaberçalışmaEkonomikYörükoğlu
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