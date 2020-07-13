Zeki Ali’den “Tuhaf İstasyon”

Şair Zeki Ali’nin 10’uncu şiir kitabı “Tuhaf İstasyon” yayınlandı.

Ali, ilk şiirlerinin Akın gazetesi sanat sayfasında yayınlanmasından bu yana 50 yıla uzanan şiir yolculuğunda yayınladığı Tuhaf İstasyon’un tanıtımını 17 Temmuz Cuma akşamı Imagine Bar’da yapacak. Saat 20:00’de düzenlenecek olan bu tanıtım etkinliğinde, Zeki Ali kitabını tanıtırken, kitaptaki şiirlerden oluşan bir de dinleti sunulacak.

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nin aktif üyesi ve iki dönem de başkanlığını yapan Zeki Ali, kitabının önsözünde “Görünen ışığın dışında kalan karanlıklarda çok şeyler gizlidir. Bu gizleri ortaya çıkarmak, şiirin yaydığı ışıkla mümkündür” şeklinde okuyucularına seslendi.