Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhane içerisinde dün saat 22.00 sıralarında müşteri olarak bulunan İ.B.(E-54)’nin, yerde bulduğu bir şahsa ait altın işlemeli tesbihi alıp tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

SATMIŞ OLDUĞU ÜRÜNLERİ İŞ YERİ HESABINA YATIRMADI

25 Temmuz-02 Ağustos 2024 tarihleri arasında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir kafede çalışan M.A.K.(E-34)’nin, işyerinde satmış olduğu ürünler karşılığında müşterilerden temin ettiği toplam 90 Euro ve 20 ABD Doları parayı, işyeri hesabına yatırmayıp tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.