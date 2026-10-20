Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 15. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te TRT Haber canlı yayınında soruları yanıtladı.

Kurtulmuş, Türk Devletleri Teşkilatının 13. Zirvesi'nin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 29-30 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirileceğini de anımsattı.

TÜRKPA 15. Genel Kurulu'nda yoğun bir gündem bulunduğunu ve başarılı bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade eden Kurtulmuş, sadece üye ülkelerin değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi gözlemci ülkeler ve gözlemci uluslararası kuruluşların da bu toplantıda yer aldığını ifade etti.

Yıllardır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne karşı devam eden haksız uygulamaların, izolasyonların, diplomatik alanda çok ciddi ambargoların bulunduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Ellerinden gelse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin nefes almasına bile müsaade etmeyecekler. Bu tür platformlarla biz de Kıbrıs'ın sürekli olarak hem bu ülkelerle ikili temaslarının hem de TÜRKPA gibi kuruluşlarla temaslarının çok değerli, anlamlı olduğunu düşünüyorum. Şuna da inanıyorum: inşallah yıllar içerisinde Kıbrıs'ın izolasyonu da sona erecek. Kıbrıs'a karşı uygulanan bu ambargolardan da bir şekilde vazgeçmek zorunda kalacaklar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de gerçekten güçlü bir devlet olarak orada varlığını sürdürecek." diye konuştu.