İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi.

TBMM’de gerçekleşen görüşmede, iki Meclis Başkanı yaklaşık yarım saat baş başa görüştü, ardından heyetler arasında görüşmeye geçildi.

Numan Kurtulmuş başkanlığındaki TBMM heyetinde, TBMM Başkanvekili ve Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, TBMM İdare Amiri ve Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, TBMM Katip Üye ve Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, TBMM Katip Üye ve İzmir Milletvekili Mustafa Bilici ile TBMM-KKTC Dostluk Grubu Üyesi ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman yer aldı.

Ziya Öztürkler’in başkanlığındaki Cumhuriyet Meclisi heyetinde ise Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Meclis İdari Amiri ve UBP Milletvekili Yasemi Öztürk ile Başkanlık Divanı Üyesi UBP Milletvekilleri Hasan Küçük, Fırtına Karanfil ve CTP Milletvekilleri Devrim Barçın ile Şifa Çolakoğlu hazır bulundu.

Daha sonra ortak basın toplantısına geçildi.

KURTULMUŞ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Meclisi'nin her zaman yanında olduklarını belirtti.

Kurtulmuş, "Kıbrıs meselesi, Türkiye için milli bir meseledir ve günlük siyasetin üstünde, müşterek bir bakış açısına sahip olduğumuz konuların başında gelmektedir" dedi.

Kurtulmuş, " Bu yıl Mutlu Barış Harekatı'nın 50. yılı idrak edildi. Bu süreçte büyük bedeller ödendi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, olgunlaşmış, dirençli bir devlet olarak ortaya çıkmıştır. Türkiye, KKTC'nin yanında olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Kıbrıs Adası'nda iki toplumlu bir seçenekten başka hiçbir çözüm yolu kalmadığını belirterek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır ve kıyamete kadar var olmaya devam edecektir" şeklinde konulştu.

41 yıllık süre içerisinde çok önemli badireler atlatıldığını ve büyük zorluklardan geçildiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Bu süre içerisinde Ada’da barış içinde yaşama niyetini ortaya koyan, bu adımların atılması için her türlü fedakarlığı yapan Kıbrıs Türkleri olmuştur. Ancak Avrupa ülkeleri başta olmak üzere bazı çevreler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni sürekli cezalandırmak ve Kıbrıs Türklerini uluslararası alanda ötekileştirmek yolunu tercih etmişlerdir. Artık iki devletli çözümden başka bir yol olmadığı ortaya çıkmıştır. Güney Kıbrıs'ın devlet olarak tanınırken, KKTC'nin tanınmaması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Türkiye olarak iki devletli çözümden başka bir yol olmadığını ve KKTC’nin giderek daha fazla güçlenmesi, uluslararası alanda tanınırlığının arttırılması için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

KKTC’nin TDT, TÜRKPA ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın gözlemci üyesi olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, bunun tanınma yolunda atılmış adımlardan bazıları olduğunu belirterek, önümüzdeki günlerde KKTC’nin tanınması yolunda başta dost ülkeler olmak üzere adımlar beklediklerini ifade etti.

Güney Kıbrıs’ın silahlanmayı durdurmasını arzu ettiklerini dile getiren Kurtulmuş, "Ancak iki de bir KKTC üzerinden Türkiye’ye ayar vermeye çalışanları da Güney Kıbrıs’ın silahlanma tutkusunu da görmezden gelemeyiz. Ne yaparlarsa yapsınlar elimizdeki bütün imkanlarla KKTC’nin yanındayız. İsteriz ki adada her iki halk kendi devletleri ve bayrakları altında kıyamete kadar huzur içinde yaşasın. Biz Kıbrıs Türk Halkının huzurunu kimsenin bozmasına izin vermeyiz. Aldıkları silahların bir işe yaramayacağını da görecekler" şeklinde konuştu.

ÖZTÜRKLER

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına seçilmesinin ardından ilk ziyaretini Anavatan Türkiye’ye ve Gazi Meclis’e yapmaktan onur duyduğunu belirtti. Öztürkler, nazik davetleri için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’a şahsı ve heyeti adına teşekkür etti.

Öztürkler, halkın yıllarca zorlu mücadeleler sonrası kurduğu devletin geçtiğimiz ay 41. kuruluş yıldönümünü kutladıklarını hatırlatarak, Barış Harekatı sonrası ve KKTC’nin kuruluşundan bugüne kadar önemli mesafeler kat ettiklerini vurguladı.

Türkiye ile KKTC arasında her yıl Mali İşbirliği Anlaşmalarının yapıldığını ve kendilerine her daim destek verildiğini bundan da memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Türkiye’nin her aşamada yanlarında olduğunu belirten Öztürkler, geçmişte göçlere sürüklenen ve belirli bölgelerde yaşamaya zorunlu bırakılan halkın, bugün bir devlet sahibi olarak turizm yatırımları, üniversiteleri, sanayi tesisleri, üretimi ve kurumsallaşmasıyla dünyada hak ettiği yeri almaya çalıştığını ifade etti.

KKTC’ye uygulanan ambargoların aşılması için var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini belirten Öztürkler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda üç yıl üst üste KKTC’nin tanınması yönünde yaptığı çağrının çok değerli olduğunu söyledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şükranlarını sundu.

Son dönemde Türk Devletleri Teşkilatına KKTC’nin kendi adıyla gözlemci üye olmasının, başta Azerbaycan olmak üzere Türk dünyası ile kurulan ilişkilerin önemli bir kilometre taşı olduğunu belirten Öztürkler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin desteği ile Cumhuriyet Meclisi’nin Türk Devletleri Parlamenterler Asamblesine gözlemci üyelik hakkı kazanmasının tarihi bir adım olduğunu vurguladı.

Öztürkler, bu bağlamda, uluslararası platformlarda Meclis’e ve Kıbrıs Türk halkına desteğini esirgemeyen, söz sahibi olamadıkları yerlerde sesleri olan Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’a ve tüm vekillere teşekkür etti.

Öztürkler, bölgenin ve dünyanın önemli siyasi gelişmelerin, gerginliklerin ve çatışmaların ortasında olduğunu belirterek, Türkiye’nin büyük ve güçlü bir devlet olarak durmasının kendilerine büyük bir güç verdiğini ifade etti.

Öztürkler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yürüttüğü iki devletli çözüm politikasına da desteklerinin tam olduğunu yineleyerek, Kıbrıs Türk halkının devletinin egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesini içeren Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vizyonunu kararlılıkla savunmaya devam edeceğini belirtti.

Öztürkler, Adada var olan iki komşu devletin işbirliğini öngören bir modelin, sadece Kıbrıs’a değil, Doğu Akdeniz’in huzur, refah ve istikrarına da önemli katkılar sağlayacağını vurgulayarak, Kıbrıs Türk halkının, uluslararası toplumun haksız yaklaşımları nedeniyle izole edilmeye çalışıldığını, ancak hak ettiği yeri alabilmek için mücadelesine devam ettiğini söyledi.

Öztürkler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni daha da ileriye taşımak ve Kıbrıs adasında Türklüğün varlığının devam etmesi adına canlarını veren şehitlere borçlu olduklarını belirtti.

Kıbrıs Türk halkının, Anavatan Türkiye ile her güçlüğü aşabileceğinin bilincinde olduğunu ve devletine sımsıkı sahip çıkarak geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü ifade etti.

Son olarak, Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’a ve heyetine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederek, tüm basın mensuplarına saygılarını sundu.