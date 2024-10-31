Türkiye Cumhuriyeti, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi temaslarda bulunmak ve bazı işbirliklerine imza koymak üzere yarın adaya gelecek.

İlk olarak Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşke inşaatını ziyaret edecek olan Kurum, daha sonra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı, ardından Başbakan Ünal Üstel’i ziyaret edecek.

Murat Kurum, saat 15.00’te ise Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile bir araya gelecek.

Görüşmede, çevre ve şehircilik alanında işbirlikleri, CBS Protokolü ve Tapu Eylem Planı ele alınacak.