Tülin Berova yazdı…

Karma oyun kaldırılması, seçim sistemimizde yapılan değişikliğin ötesinde anlam taşımaktadır. Bu düzenleme, siyasetin geçici ilişkiler yerine programlar, ilkeler ve kurumsal kimlikler üzerinden şekillenmesine katkı sağlayacaktır.

Seçmenin adaylar arasındaki tercih hakkı ortadan kalkmamaktadır. Seçmen desteklediği siyasi partiye mühür vurduktan sonra, tercih hakkını aynı partinin adayları arasında kullanabilecektir. Böylece kişisel tercih korunurken, farklı partiler arasında kurulan dönemsel seçim ilişkilerinin önüne geçilecektir. Parti içindeki demokratik yarış devam edecek, her aday mensubu olduğu siyasi kurumun programı ve sorumluluğu içerisinde halkın karşısına çıkacaktır.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in yerel ve genel seçimlerin 6 Aralık 2026 tarihinde birlikte yapılması yönündeki kararlılığı, seçim takvimindeki belirsizliği ortadan kaldırmıştır. Yeni sistem, siyasi partilerin adaylarından ve seçim sonrasındaki icraatlarından daha açık biçimde sorumlu tutulmalarını sağlayacaktır. Üstel’in hizmet, istikrar ve icraat anlayışı doğrultusunda hükümet ile belediyeler arasında kurulacak uyum da ülkeye kazandırılacak hizmetler bakımından önem taşımaktadır.

Yerel yönetimlerde siyasi kimliğin belirginleşmesi, belediye hizmetlerinin belirli kesimlerle sınırlandırılması anlamına gelmez. Belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri hangi partiden seçilirse seçilsin, toplumun tamamına hizmet etmekle yükümlüdür. Yeni sistem bu sorumluluğu azaltmayacak, hizmetin ve hesabın adresini görünür hâle getirecektir.

Ülkemiz aynı zamanda zor bir dönemin içinden geçmektedir. Bir yanda seçim gündeminin ve siyasetin ağırlığı, diğer yanda Girne açıklarında yaşanan deniz faciasıyla acının ağıta dönüşen sesi vardır. Kayıp 14 kişiye ulaşılması amacıyla Türkiye’den gelen ve derin deniz arama çalışmalarına katılan özel donanımlı geminin sürdürdüğü faaliyetler büyük önem taşımaktadır. Sonucun ne olacağı henüz bilinmese de devletimizin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün imkânlarıyla devam eden aramalar, ailelerin bekleyişine cevap verebilme umudunu yaşatmaktadır.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Kıbrıs meselesindeki yaklaşımı da dikkatle izlenmelidir. Seçim öncesinde federasyon modelini açık biçimde savunan Erhürman’ın, Cumhurbaşkanlığı döneminde siyasi eşitliğin içeriğini ve Kıbrıs Türk halkının karar süreçlerine etkili katılımını daha belirgin biçimde öne çıkardığı görülmektedir. Cumhurbaşkanlığı makamının taşıdığı sorumluluk, kullanılan siyasi dile de yansımaktadır.

Erhürman ile Rum Lider Nikos Hristodulidis arasında gerçekleştirilen son görüşmede yeni Güven Artırıcı Önlemler konusunda uzlaşı sağlanamaması, Kıbrıs meselesindeki temel gerçeği yeniden göstermiştir. Erhürman, sürecin ilerleyebilmesi için güveni zedeleyen girişimlerden uzak durulması gerektiğini vurgulamıştır. Liderlerin 17 Eylül’de yeniden görüşecek olması, diyaloğun devamı bakımından önemlidir.

Hristodulidis’in “Gel, tarihi birlikte yazalım” yaklaşımı, ancak somut adımlarla anlam kazanabilir. Onlarca yıllık müzakere geçmişini, sonuçsuz kalan süreçleri ve Kıbrıs Türk halkının yaşadığı tecrübeleri birkaç kelimeyle geride bırakmak mümkün değildir. Haklar kabul edilmeden, siyasi eşitlik güvence altına alınmadan ve tek taraflı girişimlerden vazgeçilmeden yapılan çağrılar siyasi söylem olarak kalacaktır.

6 Aralık’a giderken siyasi partilere önemli sorumluluk düşmektedir. Yeni sistem halka doğru anlatılmalı, teşkilatlar seçime hazırlanmalı ve adaylar ortak bir anlayışla halkın karşısına çıkmalıdır. Karma oyun kaldırılması, siyasi tercihleri belirginleştirirken partilerin kurumsal yapısını da güçlendirecektir. Seçimlerin ardından ülkenin önündeki meselelerin kararlılıkla ele alınabilmesi, güçlü bir yönetim yapısının devamını gerektirmektedir. Ülkenin geleceğe güvenle ilerleyebilmesi için istikrar şarttır.