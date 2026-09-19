Kapsamlı bir bilimsel rapora göre, Grönland ve Antarktika'daki buzullardan 1979 yılından bu yana yaklaşık 12,5 trilyon ton buz eridi.

Uzmanlar bu devasa miktarın, eriyen suyun tamamı dondurulsaydı Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm yüzeyini 1,5 metre derinliğinde tamamen kaplayacak kadar büyük bir donmuş su kütlesine denk geldiğine dikkat çekti.

Çarşamba günü Scientific Data dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, ısınan Dünya ,gezegenin iki büyük buz tabakasının erimesini hızlandırıyor.

Erimenin altıda beşi sıcak havadan değil, daha sıcak suların buz tabakalarını alttan ve yanlardan kemirmesinden ve buzulların okyanuslara akmasından kaynaklanıyor.

Araştırmanın yazarları bunun gelecekteki deniz seviyesi yükselmesi için kötü bir haber olduğunu belirtti.

Çalışmanın ortak yazarı ve California Üniversitesi Irvine'den buz bilimci Eric Rignot, "Buz tabakaları hızla eriyor. Kutup bölgelerini eritiyoruz, deniz seviyesi dünya çapında yükseliyor ve kıyı bölgelerinin savunmasızlığını daha da artıracak." dedi.