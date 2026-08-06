KŞK’dan yapılan açıklamada, 27 Temmuz’da gerçekleştirilen ve 43 bin 750 euroya karşılık gelen son katkıyla, Kuveyt’in 2014’ten bu yana Komiteye sağladığı mali desteğin toplam 243 bin 750 euroya ulaştığı belirtildi.

Kuveyt Devleti’ne teşekkür edilen açıklamada, bağışın, kayıp şahıslara ait kalıntıların bulunması, kimliklendirilmesi ve ailelerine teslim edilmesine yönelik 2026 yılı çalışmalarına katkı sağlayacağı kaydedildi.

Çalışmalarla, kayıp yakınlarının uzun yıllardır yaşadığı belirsizliğin sona erdirilmesinin hedeflendiği ifade edilen açıklamada, KŞK’nın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun iki kararında yer alan bir mekanizma kurulması çağrısının ardından, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumları arasında varılan anlaşmayla Nisan 1981’de Birleşmiş Milletler himayesinde kurulduğu hatırlatıldı.

-Toplam bin 81 kişi kimliklendirildi

Açıklamada, kayıp şahıslara ait kalıntıların bulundukları yerden çıkarılması, kimliklendirilmesi ve ailelerine iade edilmesine yönelik projenin 2006 yılında aktif olarak uygulanmaya başlandığı, Avrupa Birliği’nin ise projenin ana mali destekçisi olmayı sürdürdüğü belirtildi.

Bugüne kadar Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum kayıplardan bin 81 kişinin kimliklendirildiği ve cenaze törenlerinin ardından ailelerine teslim edildiği bildirilen açıklamada, ayrıca, iki toplumlu olarak yürütülen projenin sürdürülebilmesi için bağışçıların desteğine ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.