Bakanlıktan yapılan açıklamada, dünya çapında turizm sektörünün önemli etkinliklerinden biri olan ve Londra’da bugün açılışı yapılan World Travel Market (WTM) 2024 fuarında yer alan KKTC stantında ülke turizminin tanıtıldığı belirtildi.

WTM 2024 fuarına, Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katılarak, turizm sektörü temsilcileri ile bir araya geldi.

Fuarda, Başbakan Yardımcısı Ataoğlu’na KKTC Londra temsilcisi Çimen Keskin, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Mine Emiroğlu ve Muavin Konsolos Esma Eroğlu eşlik etti.

Fuarda, Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan ve heyeti, KKTC standını ziyaret ederek, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ile kısa bir görüşme yaptı.

Turizm sektörü temsilcileri de fuarda yer alırken, uluslararası turizm profesyonelleri ve yatırımcılarla iş birliği ve görüşmeleri yapma fırsatı buluyor. Stantta, ziyaretçilere ülkenin tarihi mekanları, plajları, doğal güzellikleri, ülke mutfağı ve geleneksel el sanatları hakkında bilgiler sunuluyor.

Fuar süresince KKTC stantında çeşitli görsel sunumlar, broşürler ve tanıtım materyalleri ile birlikte ülkenin turistik değerlerinin tanıtılacağı belirtildi.

-Ataoğlu: “Kuzey Kıbrıs’ın İngiltere’deki bilinilirliğini daha da artıracağız”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İngiltere pazarında Kuzey Kıbrıs destinasyonunun ön plana çıkması için farklı tanıtımlar yaptıklarını ifade ederek, İngiltere pazarının önemine değindi.

Ataoğlu, KKTC'nin turizm alanında daha fazla bilinirlik kazanmasının önemini vurgularken, özellikle İngiltere’den gelen turistlerin Kuzey Kıbrıs için büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Ataoğlu, "İngiltere’den gelen turist sayısını artırmak ve Kuzey Kıbrıs’ın güzelliklerini daha fazla insanla buluşturmak adına World Travel Market’in çok uygun bir fuar olduğunu belirtti.

Ataoğlu, KKTC'nin turistik altyapısını geliştirmeye yönelik çalışmalara devam ettiklerini ifade ederek, dijital pazarlama araçları ile Kuzey Kıbrıs turizmini global alanda daha geniş kitlelere ulaştırma hedefinde olduklarını ifade etti.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde Kuzey Kıbrıs tanıtım filminin İngiliz televizyonları ve haber sitelerinde gösteriminin yapıldığına da değinen Ataoğlu, bu adımların meyvesini görmeyi beklediklerini söyledi.

İngiltere pazarı için yeni reklam ve tanıtım faaliyetleri de hazırladıklarını anlatan Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’ın İngiltere’deki bilinilirliğini daha da artıracaklarını kaydetti.