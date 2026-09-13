Ada, 2025 yılında Yıldızlar kategorisinde Türkiye Milli Takımı’na seçilen ilk Kuzey Kıbrıslı binici olarak tarihe geçti. Sırbistan’da düzenlenen Balkan Şampiyonası’nda, Türkiye Milli Takımı ile takım müsabakasında birincilik elde ederek altın madalyanın sahibi oldu. Aynı şampiyonada ferdi müsabakada da birinci olarak Balkan Şampiyonu oldu ve bireysel altın madalyayı kazandı.

2026 yılında Gençler kategorisine geçen Ada, Conbaro PS ile gerçekleştirdiği başarılı müsabakaların ardından yeniden Türkiye Milli Takımı’na seçildi.

Bu yıl Yunanistan’da düzenlenen Balkan Şampiyonası’nda Gençler kategorisinde mücadele eden Ada, takım adına gerçekleştirilen çift manş müsabakasında takımının tek temiz parkurunu tamamlayan binici olarak büyük bir başarı gösterdi. Bu performansıyla Türkiye takımının ikinciliğe yükselmesine önemli katkı sağlayarak Gümüş Madalya kazanmasında rol oynadı.

Ada, aynı gün gerçekleştirilen ferdi müsabakada ise 5. sırada yer alarak Avrupa hedefi doğrultusunda önemli bir deneyim daha kazandı.

Henüz 15 yaşında olmasına rağmen ulusal ve uluslararası arenada önemli başarılara imza atan Ada Şerif Sandallı’nın en büyük hedefi Avrupa’da üst düzey müsabakalarda yarışmak, kendisini ve atını daha ileri seviyelere taşımak ve ülkesini uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmek.

Ada, bu hedef doğrultusundaki çalışmalarını Kuzey Kıbrıs’taki aile çiftliğimiz Sardes Atlı Spor Kulübü’nde düzenli antrenmanlarla sürdürmektedir.

BİZİM İÇİN BİNLİCİLİK SADECE BİR SPOR DEĞİL

Binicilik; insan ile hayvan arasında kurulan güven, iletişim ve uyum üzerine kurulu, kendine özgü ve çok özel bir spordur.

İki can, tek beden…

Binici ve at, parkurda birlikte hareket eder; başarı da başarısızlık da birlikte yaşanır. Bu nedenle binicilik, özellikle çocuklar için yalnızca fiziksel bir spor değil, aynı zamanda karakter gelişimine önemli katkılar sağlayan bir yaşam deneyimidir.

Atlarla kurulan bağ çocuklara sorumluluk, sabır, disiplin, özgüven, sevgi, empati ve güven duygularını kazandırırken; bir canlıyla birlikte hedef belirlemeyi ve bu hedefe birlikte ulaşmayı öğretir.

Biz, Sardes Atlı Spor Kulübü’nde çocukların yalnızca iyi birer binici olmalarını değil, aynı zamanda hayvanları seven, onlara saygı duyan, sorumluluk sahibi ve özgüvenli bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz.

Siz de çocuğunuzun bu özel sporla tanışmasını ve bir canlıyla kuracağı eşsiz bağın hayatına katacağı değerleri deneyimlemesini istiyorsanız, Sardes Atlı Spor Kulübü’ne bekliyoruz.

Belki de bir çocuğun hayatındaki en güzel yolculuk, bir atın üzerinde başlayacaktır.