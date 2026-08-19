Kuzey Kıbrıs’ta doğan Miracle Group ekosisteminin uluslararası vizyonunu MetaTerra çatısı altında sürdüren yapı, gerçek ekonomik değer ile yeni nesil finansal teknolojileri bir araya getirmeyi hedefliyor.

MetaTerra’nın Bogota’da gerçekleştirdiği görüşmelerde, Kolombiya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı ile tarımsal varlıkların tokenizasyonu konusunda değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmelerde, blockchain tabanlı modellerin ülkenin üretim ekonomisine sağlayabileceği yeni finansman imkanları ele alındı.

Kolombiya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan resmi paylaşımda, özellikle kahve, kakao ve patates gibi stratejik tarım ürünlerinde tokenizasyon modelinin oluşturabileceği fırsatlara dikkat çekildi.

Kuzey Kıbrıs’tan uluslararası pazarlara

Miracle Group’un temelleri 2018 yılında Kuzey Kıbrıs’ta atılırken, ekosistem zaman içerisinde farklı uluslararası pazarlara açıldı. MetaTerra ise bu vizyonu; ödeme sistemleri, blockchain altyapısı ve gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonunu aynı ekonomik yapı içerisinde buluşturma hedefiyle sürdürüyor.

Kolombiya’daki temasların, MetaTerra’nın gelişmekte olan ekonomilerde gerçek varlıklara dayalı yeni finans modelleri oluşturma stratejisinin önemli adımlarından biri olduğu belirtildi.

Yeni hedef pazarlar

MetaTerra’nın önümüzdeki dönemde Singapur, Hong Kong ve Brezilya gibi tokenizasyon alanında düzenlemelerin ve kurumsal uygulamaların hız kazandığı pazarları da değerlendirdiği ifade edildi.

Şirketin, devlet desteği ve kurumsal iş birliğinin bulunduğu pazarlarda gerçek dünya varlıklarının dijitalleştirilmesine yönelik projelere açık olduğu kaydedildi.