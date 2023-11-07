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Kaçmaya çalışanların, sınıra yakın alanda mayınlara bastığı belirtilen haberde, söz konusu kişilerin akıbetiyle ilgili bilgi verilmedi. Kaynaklar, eylül ayında da 3 kişinin bölgeden kaçmaya çalışırken bastıkları mayınların patlaması sonucu yaşamını yitirdiğini ifade etti.

UNICEF: Sudan'da 3 milyon çocuk yerinden edildi

UNICEF: Sudan'da 3 milyon çocuk yerinden edildi

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