Polisin olayla ilgili açıklaması şöyle:

11.02.2023 tarihinde, saat 06:00 sıralarında, Lapta’da sakin Sergey KAZANTSEV (E-54), muhtemelen evinin anahtarı yanında olmadığı için merdiven basamaklarındaki balkondan, kendi balkonuna geçmeye çalıştığı esnada; ayağının kayması sonucu 6.7 metre yükseklikten çakıl taşlı zemine düşerek ağır şekilde yaralanmıştır. Sergey KAZANTSEV kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 10.30’da yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

