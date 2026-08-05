Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi ile Albel Yatırım Ltd. iş birliğinde hayata geçirilen Tekin Adalı Spor Kompleksi düzenlenen törenle kapılarını açtı.

Dalış, kite surf, voleybol, tam donanımlı spor salonu, yüzme havuzu ve kafeterya gibi birçok imkânı aynı çatı altında buluşturan tesis, sporun yanı sıra sosyal yaşama da katkı sunmayı hedefliyor. ,

Bölgenin önemli spor yatırımlarından biri olarak değerlendirilen kompleksin, gençlerin spora yönelmesine ve spor turizminin gelişmesine destek sağlaması bekleniyor.