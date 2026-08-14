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Palmas, bu tür ihlallerin kaydedilmesi halinde gerekli girişimlerin yapıldığını da savundu.

Rum Yönetimi’nin hava sahası ihlallerini kaydedip kaydetmediğine ilişkin soru üzerine Palmas, “sürekli olarak Türk F-16’ları tarafından ihlaller yapıldığını” öne sürdü.

Fransız C-130 nakliye uçağıyla ilgili ise Palmas, uçağın rutin faaliyetleri kapsamında Larnaka Havalimanı’ndan kalkış yaptığını söyledi.

Palmas, söz konusu F-16 uçaklarının, ilgili protokol çerçevesinde Baf’taki “Andreas Papandreu” Hava Üssü’nden kalktığını belirtti. F-16’ların Baf-Trodos-Larnaka güzergahında alçak uçuş gerçekleştirdiğini kaydeden Palmas, uçuşların protokol kapsamında yapıldığını ifade etti.

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Habere göre, bölge sakinlerinden uçakların bölgede uçtuğuna ilişkin bilgilerin gelmesi üzerine KİPE, Rum Savunma Bakanı Palmas ile temasa geçti.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, “Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı”nın (KİPE) haberine dayanarak, Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın konuya ilişkin açıklamalarına yer verdi.

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