KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, 10.00-13.00 saatleri arasındaki kesinti Güneşköy Trafo Merkezi ile Cengizköy Trafo Merkezi arasındaki 132 kilovolt yüksek gerilim hatlarında yapılacak deplase ve düzenleme çalışmaları nedeniyle yapılacak.

Kesintiden şu bölgeler etkilenecek:

“Lefke-Gemikonağı Yolu, Lefke Avrupa Üniversitesi ve civarı, Lefke, Karadağ, Lefke Sosyal Konutlar Bölgesi, Aplıç, Çamlıköy, Taşköy, Yukarı Cengizköy, Yeşilyurt ve bölgedeki su motorları, Doğancı ve bölgedeki su motorları, Taşpınar ve bölgedeki tesis ve su motorları, Fikri Orakçıoğlu Koruluğu ve civarı, Aşağı Cengizköy, Yeşilyurt Sosyal Konutlar, Cengiz Topel Hastanesi ve civarı, Denizli, Gemikonağı, Bağlıköy, Yedidalga, Ömerli, Bademliköy, Günebakan, Yeşilırmak, Yeşilırmak Sınır Kapısı ve bölgedeki su motorları, Güneşköy, Aydınköy, Aydınköy’ün kuzeyi, Aydınköy-Gaziveren Yolu, Gaziveren, Gaziveren su motorları, Gaziveren Futbol Sahası bölgesi ve Doğancı Kavşağı, Mümtaz Restoran, Gaziveren Tepe Mahallesi, Afrodit Sitesi, Seagirt Sitesi, Livadya Restoran, Çiftlikevi Restoran, Gaziveren’in bir kısmı ile bölgedeki tesis ve su motorları.”

KIB-TEK, çalışmaların seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğini belirterek, şebekede her an enerji varmış gibi davranılması gerektiği uyarısında bulundu; bölge halkından mağduriyet yaşamamak için gerekli tedbirleri alması çağrısı yaptı.