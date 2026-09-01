Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Müdürü Dalman Aydın, alternatif hattın dün akşam tamamlanarak Lefke ve Yeşilırmak bölgelerine düzenli elektrik verilmeye başladığını açıkladı.

Aydın TAK’a yaptığı açıklamada, bölgede meydana gelen arıza ardından yapılan alternatif hattın dün akşam itibarıyla tamamlanarak devreye alındığını ve bölgeye düzenli elektrik verildiğini söyledi.

Bölgede cumartesi günü yaşanan fırtına ve doğal afet nedeniyle yüksek gerilim hattında arıza meydana gelmiş ve elektrik geçici olarak dönüşümlü veriliyordu.