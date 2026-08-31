Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Müdürü Dalman Aydın, Lefke ve Yeşilırmak bölgelerine dönüşümlü olarak elektrik verilmeye başlandığını, Lefke merkeze ise elektrik bağlanabilmesi için ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Aydın, Lefke merkeze ise kısa süre sonra elektrik verilmeye başlanacağını belirterek, gün bitimine kadar bölgedeki yeni elektrik hattı çalışmalarının da tamamlanacağını kaydetti.

Aydın, gün bitimine kadar bölgeye düzenli elektrik enerjisi verilmeye başlanmasının planlandığını sözlerine ekledi.

Bölgede cumartesi günü yaşanan fırtına ve doğal afet nedeniyle enerji nakil hatları ve enerji altyapısı zarar görmüş, bazı bölgeler ise yaklaşık 48 saat elektriksiz kalmıştı.