Dumandan etkilenen ev sakini bir şahsın ise sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye kaldırıldığı bildirilen açıklamada, soruşturmanın devam ettiği vurgulandı.

Emekli Astsubaylar Derneği: BM Barış Gücü’nün KKTC topraklarında görev ifa etmesi yasaklanmalı

Emekli Astsubaylar Derneği: BM Barış Gücü’nün KKTC topraklarında görev ifa etmesi yasaklanmalı

Açıklamada, çıkan yangın sonucu yatak odaları ve içerisindeki muhtelif ev eşyaları yanarak zarar gördüğü aktarıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü belirtildi.

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