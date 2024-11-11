Polisten yapılan açıklama şöyle:
1. 11.11.2024 tarihinde , saat 16.30 sıralarında, Lefke’de, Aplıç Yolu üzerinde seyir halinde bulunan Güzelyurt Belediyesi'ne ait RC 772 plakalı çöp toplama kamyonunda muhtemelen araçtan sızan yağların sıcak egzos üzerine temas etmesi sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Soruşturma devam etmektedir.
2. 11.11.2024 tarihinde, saat 17.00 sıralarında, Girne - Değirmenlik Anayolu üzerinde seyir halinde bulunan PK 473 plakalı araçta elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu meydana gelen yangın neticesinde araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın, Polis İtfaiye ve Orman Dairesi ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Soruşturma devam etmektedir.