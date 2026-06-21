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Olayla bağlantılı olarak tutuklanan K.K.T. hakkında soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Aramalarda toplam 21 gram hintkeneviri türü, 4 gram kokain türü ve 4 gram MDMA türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ile uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap, yaklaşık 500 miligram ağırlığında toz madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunduğuna inanılan hassas terazi emare olarak alındı.

Polis açıklamasına göre, 20 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 sıralarında düzenlenen operasyon kapsamında, 29 yaşındaki K.K.T.’nin kullanımındaki araçta, üzerinde ve kaldığı ikametgahta arama yapıldı.

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