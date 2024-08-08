Polisten yangınla ilgili yapılan açıklama şöyle:

07.08.2024 tarihinde, saat 14.30 sıralarında, Lefke’de Ağıllar bölgesinde, henüz tespit edilmeyen sebepten dolayı meydana gelen yangın sonucu bir şahsa ait ambar ve içerisinde muhafaza edilen 1500 torba saman, 30 adet rulo vigo sano balya, 25 adet çinko saç ve yine başka bir şahsa ait arazi içerisinde bulunan 10 adet sano balya tamamen, 15 adet küçük harnup ağacı ise kısmen yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.