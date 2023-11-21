Cilt beni aldığı için mahkemelik oldu

Cilt beni aldığı için mahkemelik oldu

“Lefke Gemikonağı yolu, Lefke Avrupa Üniversitesi ve civarı, Lefke, Lefke Karadağ, Lefke Sosyal Konutlar bölgesi, Aplıç, Çamlıköy ve Taşköy, Yukarı Cengizköy, Yeşilyurt ve bölgedeki su motorları, Doğancı ve bölgedeki su motorları, Taşpınar ve bölgedeki tesis ve su motorları, Fikri Orakçıoğlu Koruluğu ve civarı, Aşağı Cengizköy, Yeşilyurt Sosyal Konutlar, Cengiz Topel Hastanesi ve civarı, Bağlıköy, Yedidalga, Ömerli, Bademliköy, Günebakan, Yeşilırmak, Yeşilırmak Sınır Kapısı ve bölgedeki su motorları.”