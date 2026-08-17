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Lefke’nin kurtuluşunun 52’nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen tören, resmi geçitle sona erdi.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da konuşmasında, Lefke’nin kurtuluş sürecinde bölge halkının verdiği mücadeleyi anlattı.

Törende Kaymakamlık adına Lefke İstiklal İlkokulu öğretmeni İzlem Altuner konuşma yaptı.

Tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Törende Atatürk Anıtı’na protokol sırasına göre çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla bayraklar göndere çekildi.

Kurtuluş töreni ise Lefke Atatürk Parkı’nda gerçekleştirildi.

Şehitlik özel defterinin imzalanmasının ardından şehitler için dua okundu.

Törende protokol sırasına göre şehitliğe çelenkler sunuldu. Saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı okundu, bayraklar göndere çekildi.

Lefke’nin kurtuluşunun 52’nci yıl dönümü dolayısıyla dün gerçekleştirilen törenlerde şehitler de anıldı.

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