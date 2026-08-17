Lefke’nin kurtuluşunun 52’nci yıl dönümü dolayısıyla dün gerçekleştirilen törenlerde şehitler de anıldı.
İlk tören Kemal Özpalper Şehitliği’nde düzenlendi.
Törende protokol sırasına göre şehitliğe çelenkler sunuldu. Saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı okundu, bayraklar göndere çekildi.
Şehitlik özel defterinin imzalanmasının ardından şehitler için dua okundu.
Kurtuluş töreni ise Lefke Atatürk Parkı’nda gerçekleştirildi.
Törende Atatürk Anıtı’na protokol sırasına göre çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla bayraklar göndere çekildi.
Tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.
Törende Kaymakamlık adına Lefke İstiklal İlkokulu öğretmeni İzlem Altuner konuşma yaptı.
Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da konuşmasında, Lefke’nin kurtuluş sürecinde bölge halkının verdiği mücadeleyi anlattı.
Konuşmaların ardından Yedidalga Folklor Derneği Halk Dansları Ekibi gösteri sundu.
Lefke’nin kurtuluşunun 52’nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen tören, resmi geçitle sona erdi.