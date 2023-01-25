E-Sınav Merkezi'nin açılışını Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile ülkede bulunan Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptı.

Açılış töreninde, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve Bakanlık bürokratları da yer aldı.

Tam donanımlı 22 bilgisayarın yer aldığı E-Sınav Merkezi, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’nın yurt dışında açtığı ilk E-Sınav Merkezi olma özelliği taşıyor. Açılan merkezle, KKTC’de yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, Türkiye’ye gitmek durumunda kalmadan elektronik ortamda hazırlanan çeşitli sınavlara girebilmesi amaçlanıyor.

ÇAVUŞOĞLU: “KKTC’DE YAŞAYAN HERKESİN HER TÜRLÜ HİZMETE ULAŞABİLMESİ ASLİ GÖREVLERİMİZDEN BİRİDİR”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, sunulan hizmetin takdire şayan olduğunu belirterek, ülkede yaşayan on binlerce Türkiye vatandaşının bu sınav merkezini kullanarak ihtiyaç duydukları diploma veya sertifikalara ulaşabileceğini kaydetti.

Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin yurt dışında açtığı ilk e-sınav merkezinin KKTC’de olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, KKTC’de yaşayan herkesin her türlü hizmete ulaşabilmesinin kendilerinin asli görevlerinden biri olduğunu söyledi ve bu konuda kendilerine destek oldukları için Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkürlerini iletti.

ÖZER: “BU MERKEZİN İLK KEZ KKTC’DE AÇILMIŞ OLMASININ SEMBOLİK BİR ANLAMI VAR”

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise, bir günlüğüne yaptıkları KKTC ziyaretinin çok verimli geçtiğini ve somut çıktılarını paylaşma imkanı bulduklarını belirterek, TC Milli Eğitim Bakanlığı'nın her alandaki tüm imkanlarını KKTC vatandaşları için seferber ettiklerini kaydetti.

Bakan Özer, açılan merkezi ile Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tüm elektronik sınavların KKTC’de yapılabileceğini, vatandaşların sertifikasyon süreçlerini tamamlayabileceğini, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan 3 bin 500’ten fazla kursun buradan takip edilip, becerilerin artırılabileceğini ve istihdamla ilgili eksikliklerin tamamlanabileceğini duyurdu.

Böyle bir merkezin ilk kez KKTC’de açılmış olmasının sembolik bir anlamı olduğunu, bunun Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’ye bakışını gösterdiğini söyleyen Özer, merkezin açılmasında emeği olan herkese teşekkürlerini iletti.

Açılış ardından bakanlar merkezi gezdi, donanım hakkında bilgi aldı.