Her iki konsere Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı ve bazı belediye meclis üyeleri de katıldı.

Rüstem Kitabevi’nde gerçekleştirilen “Nefeslerin Zarafeti” konserinde fagotta Ali Suyolcu, obuada Çağın Dostel ve flütte Münevver Sakar sahne aldı. Ali Suyolcu’nun aranjörlüğünü üstlendiği konserde, üç sanatçının performansı müzikseverlere keyifli anlar yaşattı.

MOD Cafe & Bistro’da düzenlenen “Jazz Gecesi: Zamanın Ötesinde” konserinde ise Cahit Kutrafalı, Hüseyin Kırmızı, Hüseyin Altan, Uğur Güçlü ve Kadir Evre sahne aldı. Caz müziğinin farklı tınılarını bir araya getiren konserde, dinleyiciler caz ezgileri eşliğinde müzik dolu bir akşam yaşadı.

Lefkoşa Belediye Orkestrası, farklı müzik türlerini dinleyicilerle buluşturan etkinlikleriyle başkentin kültür ve sanat yaşamına katkı sunmayı sürdürüyor.