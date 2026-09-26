Lefkoşa’da 600 gram sentetik cannabinoid

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, dün saat 11.10 sıralarında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında A.W.M.’nin (E-35) kullanımındaki araçta yapılan kontrolde, 10 paket halinde yaklaşık 600 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

A.W.M. suçüstü hali gereği tutuklandı.

Hastane otoparkındaki araçlarda uyuşturucu bulundu

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından saat 17.45 sıralarında Lefkoşa Acil Durum Hastanesi otoparkında park halinde bulunan bir araçta arama yapıldı.

Araçta bulunan M.M.E.A.A. (E-22), A.A.M.A. (E-22) ve E.M.K.’nin (E-37) huzurunda gerçekleştirilen aramada, paspas altında yaklaşık 4 gram hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. E.M.K.’nin üzerinde ise 2 bin 800 TL nakit para tespit edildi.

Üç kişi suçüstü hali gereği tutuklandı.

Polis daha sonra aynı otoparkta E.M.K.’nin kullanımındaki başka bir araçta arama yaptı. Ön yolcu koltuğundaki el çantasında yaklaşık 15 gram hint keneviri, 3 ecstasy hap ve yaklaşık 3 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunarak emare alındı.

Ercan Havalimanı’nda bir kişi tutuklandı

Ercan Havalimanı’nda saat 16.40 sıralarında D.A.’nın (K-47) valizinde X-Ray kontrolü sırasında arama gerçekleştirildi.

Aramada içerisinde tütünle karışık hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan metal öğütücü ile uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan küçük plastik kap, plastik pipet ve metal kutu ele geçirildi.

D.A. tutuklandı.

Girne’de tabanca ve 5 canlı mermi ele geçirildi

Girne Adli Şube ve Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri, saat 23.30 sıralarında Beşparmaklar Caddesi’nde şüpheli hareketlerde bulunduğu belirtilen K.J.A.N.’nin (E-22) üzerinde arama yaptı.

Aramada, zanlının GKRY’den getirdiği belirtilen 7.65 milimetre çapında tabanca ile şarjöründe bulunan 5 canlı mermi ele geçirildi.

K.J.A.N. suçüstü hali gereği tutuklanırken, olaylarla ilgili soruşturmaların devam ettiği bildirildi.