Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre kaza, 25 Ağustos 2026 tarihinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi.
M.D.O. (E-30), yönetimindeki LK 960 plakalı salon araçla doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Başpınar Un Fabrikası önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun solundan çıkarak yol kenarında bulunan ağaca çarptı.
Kazada ağır yaralanan sürücü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından Genel Cerrahi Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.