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Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kazada ağır yaralanan sürücü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından Genel Cerrahi Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre kaza, 25 Ağustos 2026 tarihinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi.

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