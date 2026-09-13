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Av tüfekleri emare olarak alınırken E.E. tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kontrolde, E.E.’nin adına kayıtlı iki av tüfeğini yetkili makamdan izinsiz şekilde, ava kapalı günde tasarruf edip taşıdığı tespit edildi.

Kalkanlı Gölet Bölgesi’nde dün saat 23.30 sıralarında Güzelyurt Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından E.E.’nin (41) kullandığı araç kontrol edildi.

Ava kapalı günde iki av tüfeğiyle yakalandı

Aramada, H.K.’nin kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu 9 milimetre çapında toplu kuru sıkı tabanca tespit edilerek emare alındı.

Gazimağusa’da ise Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri, dün saat 22.00 sıralarında H.K.’nin (39) kaldığı ikametgahın yanında bulunan atölyede arama yaptı.

Aramalarda, MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 4 hap ile yaklaşık 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri, dün saat 12.00 sıralarında devriye sırasında şüpheli gördükleri A.E.’nin (31) kullandığı araçta ve ardından kaldığı ikametgahta arama yaptı.

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