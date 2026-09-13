Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri, dün saat 12.00 sıralarında devriye sırasında şüpheli gördükleri A.E.’nin (31) kullandığı araçta ve ardından kaldığı ikametgahta arama yaptı.
Aramalarda, MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 4 hap ile yaklaşık 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.
A.E. tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Gazimağusa’da kuru sıkı tabanca ele geçirildi
Gazimağusa’da ise Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri, dün saat 22.00 sıralarında H.K.’nin (39) kaldığı ikametgahın yanında bulunan atölyede arama yaptı.
Aramada, H.K.’nin kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu 9 milimetre çapında toplu kuru sıkı tabanca tespit edilerek emare alındı.
H.K. tutuklandı.
Ava kapalı günde iki av tüfeğiyle yakalandı
Kalkanlı Gölet Bölgesi’nde dün saat 23.30 sıralarında Güzelyurt Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından E.E.’nin (41) kullandığı araç kontrol edildi.
Kontrolde, E.E.’nin adına kayıtlı iki av tüfeğini yetkili makamdan izinsiz şekilde, ava kapalı günde tasarruf edip taşıdığı tespit edildi.
Av tüfekleri emare olarak alınırken E.E. tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.