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Kazayla ilgili polisin soruşturma devam ediyor.

HP 482 plakalı araç sürücüsü K.T, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan HP 482 plakalı araç, yoldan çıktı tarla içerisinde yan kısmı üzerine devrilerek durdu. Kazada yaralanan olmadı.

Polisten verilen bilgiye göre, 94 miligram alkollü olan K.T (E-25), bu sabahın erken saatlerinde yönetimindeki HP 482 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada, önünde seyreden C.C (E-50) yönetimindeki LM 376 plakalı araca çarptı.

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