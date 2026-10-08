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Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan E.A. yaralandı.

Polis açıklamasına göre, 50 yaşındaki R.A., yönetimindeki JJ 949 plakalı motosikletle Girne’den Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu önünde aynı yönde ilerleyen ve trafiğin yavaşlaması nedeniyle hızını azaltan 43 yaşındaki H.S. yönetimindeki LU 390 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Lefkoşa-Girne ana yolunun 7-8’inci kilometreleri arasında saat 17.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

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