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Bahse konu şahısların suçüstü tutuklandığı, soruşturmaların devam ettiği bildirildi.

Girne’de S.Y. (E-49) 120 miligram, Lapta’da ise C.K. (E-43) 279 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları sırada, makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Polisten verilen bilgiye göre, 12 ve 13 Ağustos 2026 tarihlerinde Lefkoşa’da N.W.M.Y. (E-28) 51 miligram alkollü içki tesiri altında, T.G. (E-35) ise alkollü olduğu sırada çevreye rahatsızlık verdi. T.G.’nin nefes örneği vermeyi reddettiği belirtildi.

Lefkoşa, Girne ve Lapta’da kamuya açık alanlarda alkollü içki tesiri altında sarhoş olup, yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle 4 kişi tutuklandı.

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