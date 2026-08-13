Lefkoşa, Girne ve Lapta’da kamuya açık alanlarda alkollü içki tesiri altında sarhoş olup, yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle 4 kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, 12 ve 13 Ağustos 2026 tarihlerinde Lefkoşa’da N.W.M.Y. (E-28) 51 miligram alkollü içki tesiri altında, T.G. (E-35) ise alkollü olduğu sırada çevreye rahatsızlık verdi. T.G.’nin nefes örneği vermeyi reddettiği belirtildi.

Girne’de S.Y. (E-49) 120 miligram, Lapta’da ise C.K. (E-43) 279 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları sırada, makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

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Bahse konu şahısların suçüstü tutuklandığı, soruşturmaların devam ettiği bildirildi.