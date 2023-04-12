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11.04.2023 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Lefkoşa-Girne Anayolu üzerinde, Necdet GÖRÜR (E-41) yönetimindeki NG 117 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada ADF mobilya önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu anayolda yaya olarak bulunan Tenapu Welmon CARTER (K-22)’e çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Tenapu Welmon CARTER, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

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