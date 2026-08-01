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Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kazada, M.Ö. yönetimindeki araçta yolcu olarak bulunan Y.Ö. (K-55) yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansı ile Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından müşahede altına alındı.

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Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, yolun solundaki çelik bariyerlere çarptıktan sonra önünde seyreden İ.M. (K-29) yönetimindeki başka bir araca da çarparak önü batıya dönük şekilde durdu.

Polisin verdiği bilgiye göre saat 00.30 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt anayolunun 5-6'ncı kilometreleri arasında, Güzelyurt istikametine doğru seyreden F.A. (E-19) yönetimindeki araç, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamette ilerleyen M.Ö. (E-54) yönetimindeki aracı sağından geçmeye çalıştığı sırada çarptı.

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