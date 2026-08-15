Polis ekipleri tarafından Lefkoşa, Güzelyurt, Ercan Havalimanı ve Beyarmudu Kara Geçiş Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyon ve kontrollerde uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ele geçirildi.

Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından O.A.’nın (E-25) kaldığı otel odasında yapılan aramada, yaklaşık 4 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan 3 folyo parçası ve tütünle karışık uyuşturucu olduğuna inanılan 10 sarma sigara izmariti bulundu. O.A. tutuklandı.

Güzelyurt’ta Manisa Bulvarı üzerinde trafik ekiplerinin kontrol amacıyla durdurduğu E.E.’nin (E-56) aracında yapılan aramada ise içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan biri ucu yanık 4 sarma sigara ile üzerinde uyuşturucu olduğuna inanılan bir kağıt ele geçirildi. Zanlının Tuzla’daki ikametgahında yapılan aramada da üzerinde uyuşturucu olduğuna inanılan 2 kağıt bulundu. E.E. tutuklandı.

Ercan Havalimanı’nda KKTC’ye giriş yapan M.A.K.’ye (E-30) ait valize narkotik dedektör köpeği Pamir’in tepki vermesi üzerine arama yapıldı. Valizde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 10 sigara bulunurken, M.A.K. tutuklandı.

Beyarmudu Kara Geçiş Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye giriş yapan A.Ö.’nün (E-37) şüpheli davranışları üzerine aracında yapılan aramada ise yaklaşık 5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi. A.Ö. tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturmaları devam ediyor.