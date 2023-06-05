Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

05.06.2023 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nun 3-4’üncü kilometreleri arasında, Berk SİCİMOĞLU (E-22) 186 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UN 212 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Ağıllar Çemberine geldiğinde, çembere dikkatsizce girmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek çemberin bordür taşlarına çarpmış ve kontrolsüzce savrularak yolun solundaki bordür taşlarına da çarptıktan sonra, bir takla atıp yol dışında tekerlekleri üzerinde durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan UN 212 plakalı araç sürücüsü Berk SİCİMOĞLU ve araçta yolcu olarak bulunan Berk Muzaffer ÇOMUNOĞLU (E-26), Batuhan AKTAŞ (E-26) ile Mustafa ÖZDOĞAN (E-26), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, Berk SİCİMOĞLU ile Berk Muzaffer ÇOMUNOĞLU (E-26) acil serviste, Batuhan AKTAŞ (E-26) boyun kırığı teşhisi nedeniyle Beyin Cerrahi Servisinde, Mustafa ÖZDOĞAN (E-26) ise beyin kanaması ve iç kanama teşhisi nedeniyle yoğun bakım servisinde müşahede altına alındılar. Araç sürücüsü Berk SİCİMOĞLU tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.