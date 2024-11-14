Kazayla ilgili Polis açıklaması şöyle:

14.11.2024 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde, Mehmet TARİHSEVER (E-76) yönetimindeki LV 596 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Reha Süt Ürünleri önlerine geldiğinde, direksiyon hakimiyetine kaybederek orta refüj içerisine girip aydınlatma diğerine çarpmış ve karşı şeride geçerek sağ yan tarafı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçtaki yolcular Yaşar UĞURŞAH (E-18), Mehmet TOPALOĞLULARI (E-26) ve Hüseyin TOPALOĞLULARI (E-21) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.