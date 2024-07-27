Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın trafoda yapılacak proje çalışması nedeniyle 10.00 ile 14.00 saatleri arasında Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde bazı sokaklara elektrik verilemeyeceğini bildirdi.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre 4 saatlik kesintiden Yolcu Ltd. ve civarı, , 6'ıncı, 7'nci, 8'inci, 24'üncü, 25'inci, 26'ncı sokaklar ile 2'nci Cadde, Sanayi Caddesi ve İtfaiye bölgesi etkilenecek.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.