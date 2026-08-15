Lefkoşa Surlariçi’nde faaliyet gösteren bir otelde polis ekipleri tarafından mahkeme emriyle O.A.’nın odasında yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine zanlı tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Enis Sabit olguları aktardı.

Polis, 14 Ağustos 2026 tarihinde saat 17.00 sıralarında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir otelin 130 numaralı odasında mahkemeden temin edilen arama emri doğrultusunda arama yapıldığını söyledi.

Polis, O.A.’nın kaldığı odadaki dolabın çekmecesinde bulunan kahverengi, koyu siyah saplı çanta içerisinde yaklaşık 4 gram Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde ile 3 adet folyo parçasının tespit edilerek emare alındığını belirtti.

Polis, ayrıca odadaki komodinin üzerinde bulunan kül tablasının üzerinde bir adet, kül tablasının içerisinde ise tütün ve uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyle karışık 10 adet sarma sigara izmariti bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Zanlıdan olayın ardından izahat istendiğini belirten polis, O.A.’nın itiraf niteliğinde ifade verdiğini söyledi. Polis, zanlının ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılacağını, ele geçirilen emarelerin ise analize gönderileceğini belirterek soruşturma maksatlı 3 gün tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.